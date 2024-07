PM मोदी आज भी करेंगे BJP शासित राज्यों के CM के साथ बैठक, शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ UP सदन से रवाना

Lucknow News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। रविवार यानी आज (28 जुलाई) को भी मुख्यमंत्रियों और उप-मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के लिए यूपी सदन से निकल चुके हैं।

