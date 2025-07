अगले तीन दिनों में आएगी प्रलय! हजारों फ्लाइट कैंसल, पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट, बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी के बाद लोगों में दहशत

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Jul, 2025 03:58 PM

जैसे बुल्गारिया की बाबा वेंगा अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए मशहूर थीं, वैसे ही अब जापान में एक शख्स को लोग "जापानी बाबा वेंगा" कहकर पुकारने लगे हैं। इन्होंने 5 जुलाई 2025 को लेकर एक डरावनी भविष्यवाणी की है .....

UP Desk : जैसे बुल्गारिया की बाबा वेंगा अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए मशहूर थीं, वैसे ही अब जापान में एक शख्स को लोग "जापानी बाबा वेंगा" कहकर पुकारने लगे हैं। इन्होंने 5 जुलाई 2025 को लेकर एक डरावनी भविष्यवाणी की है। इनका कहना है कि 5 जुलाई 2025 को एक बड़ी आपदा आएगी। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी से लोगों में डर का माहौल है। यहां तक कि जापान की यात्रा करने वालों की संख्या में 83% की गिरावट आई है। "जापानी बाबा वेंगा" का असली नाम रियो तात्सुकी है।



कौन हैं रियो तात्सुकी?

रियो तात्सुकी एक जापानी मंगा (कॉमिक) कलाकार हैं। उन्होंने साल 1999 में 'The Future I Saw' नाम की एक मंगा कॉमिक प्रकाशित की थी। इस कॉमिक में उन्होंने भविष्य में आने वाली कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जिनमें से कुछ सच साबित हुईं। इसके बाद से ही लोग उन्हें "जापानी बाबा वेंगा" कहने लगे।



क्या है 5 जुलाई 2025 की भविष्यवाणी?

रियो तात्सुकी ने अपनी मंगा में लिखा है कि "5 जुलाई 2025 को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र के अंदर एक विशाल दरार पड़ेगी, जिससे बड़ी आपदा आ सकती है।" इसी भविष्यवाणी के चलते जापान में डर का माहौल है और पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है।



प्रशासन ने क्या कहा?

जापान सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस भविष्यवाणी को पूरी तरह अफवाह और बेबुनियाद बताया है। मियागी प्रांत के गवर्नर योशिहिरो मुराई ने लोगों से अपील की है कि “इस भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लोग डर फैलाने वाली बातों पर ध्यान न दें।”