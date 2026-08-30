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ग्रेटर नोएडा दुष्कर्म कांड पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले- बेटियों की सुरक्षा को लेकर दहशत में हैं माता-पिता

Edited By Ramkesh,Updated: 30 Aug, 2026 12:40 PM

akhilesh yadav attacks the yogi government over the greater noida rape case

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था को लचर करार देते हुए रविवार को दावा किया कि हर बेटी के मां-बाप...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था को लचर करार देते हुए रविवार को दावा किया कि हर बेटी के मां-बाप अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दहशत में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने सपा प्रमुख पर पलटवार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और तत्कालीन सपा सरकार की तरह अब अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है।

प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था पर अखिलेश ने उठाए सवाल 
 सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को कहा, "ग्रेटर नोएडा में अल्पसंख्यक समाज की छह साल की एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या का मामला रूह कंपा देने वाला है। इससे पूरे प्रदेश में हर बेटी के मां-बाप अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर दहशत में हैं।" यादव ने सवाल उठाते हुए पोस्ट में कहा, "प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो गई है कि अपराधी सत्ता से नहीं डर रहे हैं। इस सवाल का यही जवाब है कि सत्ता सजातीय लोगों के हर अपराध को जिस तरह दबाया-छुपाया जा रहा है उससे दूसरे अपराधियों के भी हौसले बुलंद हो रहे हैं।

भाजपा ने अपने भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ा दिया
सपा प्रमुख ने कहा, "भाजपा ने अपने भ्रष्टाचार का दायरा इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उसमें पुलिस को भी संलिप्त होने पर मजबूर कर दिया है, जिसका लाभ उठाकर कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मी अपराधियों से सांठगांठ करके गुनाहों को पनाह दे रहे हैं। घोर निंदनीय! इंसाफ़ हो!" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, "अपराध घृणित और जघन्यतम है, मानवीयता को निश्चित रूप से कलंकित करने वाला है और हम घटना की घोर निंदा करते हैं।

भाजपा प्रवक्ता बोले-  योगी राज में अपराधियों को संरक्षण नहीं
श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया को सलाह देते हुए कहा, "जिस तरह त्वरित कार्रवाई कर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की पुलिस ने अपराधी को मुठभेड़ में मार दिया, उसे भी "एक्स" पोस्ट में जोड़ना उचित होगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तत्कालीन सपा सरकार की तरह अब अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं है।

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 रेप के बाद बच्ची की आरोपी ने की थी हत्या
ग़ौरतलब है कि छह साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी 40 वर्षीय व्यक्ति शनिवार को नोएडा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अधिकारियों के अनुसार, बच्ची शुक्रवार रात अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने मध्य नोएडा के ईकोटेक-तीन थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मध्य नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया, ''सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पुलिस टीम ने बलराज (40) की पहचान बच्ची का अपहरण करने वाले व्यक्ति के रूप में की। दुष्कर्म के बाद उसने बच्ची की हत्या कर शव को बोरे में भरकर फेंक दिया था।'' पुलिस के अनुसार बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया लेकिन उसने हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर गोलीबारी कर दी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी पुलिस की गोली से मारा गया। 
 

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