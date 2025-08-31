‘5 नरबलि देनी होगी…’ तांत्रिक के कहने पर दादा ने कर दी पोते की हत्या, टारगेट पर थे 4 और बच्चे; अंधविश्वास की हैरान कर देगी ये कहानी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 31 Aug, 2025 01:33 AM
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अंधविश्वास की एक खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। सरन सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने ही पोते की हत्या कर दी। हत्या की वजह सिर्फ यह थी कि कथित तांत्रिक ने घर...
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अंधविश्वास की एक खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। सरन सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपने ही पोते की हत्या कर दी। हत्या की वजह सिर्फ यह थी कि कथित तांत्रिक ने घर के क्लेश और ग्रहदशा दूर करने के लिए 5 नरबलि देने की सलाह दी थी।
अपने ही पोते को बनाया पहला शिकार
घटना में मृतक की पहचान पियूष सिंह उर्फ यश (कक्षा 11 का छात्र) के रूप में हुई है। सरन सिंह ने उसे स्कूल जाते वक्त घर बुलाया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, यश हत्या की श्रृंखला में पहला टारगेट था। आरोपी का इरादा था कि वह आगे चार और बच्चों की बलि चढ़ाएगा।
तांत्रिक ने कहा – “5 नरबलि दो, सब ठीक हो जाएगा”
पुलिस की जांच में सामने आया है कि सरन सिंह तांत्रिकों के संपर्क में था, और एक तांत्रिक ने उससे कहा कि यदि वह पांच मासूमों की बलि देगा, तो उसके जीवन से परेशानी और कलह खत्म हो जाएगी। यह सुनते ही सरन सिंह ने अंधविश्वास के अंधेरे में इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं।
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल, तांत्रिक की तलाश जारी
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सरन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब पुलिस का फोकस कथित तांत्रिक को गिरफ्तार करने पर है। अधिकारियों का मानना है कि इस तांत्रिक के पकड़े जाने पर कई और चौंकाने वाले राज खुल सकते हैं।
पूछताछ से हो सकते हैं और भी खुलासे
पुलिस सरन सिंह को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि उससे और पूछताछ कर पूरे मामले की गहराई तक पहुंचा जा सके। इस बीच, पीड़ित परिवार ने प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर मंत्री ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।