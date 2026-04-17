रास्ता पूछना पड़ा भारी! Ghaziabad एक्सप्रेसवे पर काल बनकर आई बस, जीप और बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Apr, 2026 02:18 PM
Ghaziabad News: गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के करीब 6 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। विजय नगर थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मपाल सिंह ने एक न्यूज...
Ghaziabad News: गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार तड़के करीब 6 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। विजय नगर थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मपाल सिंह ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि शुक्रवार सुबह आईपीईएम संस्थान के निकास द्वार के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि एक जीप में सवार 2 युवक सड़क के किनारे वाहन से उतरकर मोटरसाइकिल के साथ खड़े एक युवक से रास्ता पूछ रहे थे। तभी तेज रफ्तार से जा रही एक ट्रैवलर बस ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई।
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पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान जीप सवार प्रवीण कुमार (30) और दीपक (28) तथा मोटरसाइकिल सवार योगेश (25) के रूप में हुई है। एसएचओ सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का अनुमान है कि बस चालक को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई थी और उसने आखिरी क्षण में ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन समय पर बस रोक नहीं पाया। विजय नगर थाना पुलिस दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। सिंह ने कहा कि बस चालक 30 वर्षीय वीरेंद्र, तिलक नगर से हरिद्वार जा रहा था और उसके वाहन में कई महिला यात्री थीं। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उसका वाहन जब्त कर लिया गया है।