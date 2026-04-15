संजय निषाद का Rahul Gandhi को करारा जवाब: 'RSS संविधान बचा रहा है, आलोचना करने वाले तो आपदा में भाग जाते हैं'

Ballia News: उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान के लिए उनपर निशाना साधा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संविधान को नष्ट कर रहा है। निषाद ने कहा कि आरएसएस हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए...

Ballia News: उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान के लिए उनपर निशाना साधा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संविधान को नष्ट कर रहा है। निषाद ने कहा कि आरएसएस हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आता है, जबकि आलोचना करने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मत्स्य पालन मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।

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आलोचना करने वाले आपदा में भाग जाते हैं: संजय निषाद

गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आरएसएस पर नफरत भरी सोच को बढ़ावा देने और संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। निषाद ने कहा कि जब कोई आपदा या अनहोनी होती है, तो ये सभी लोग जो आरएसएस की आलोचना करते हैं, दूर भाग जाते हैं; केवल आरएसएस ही जरूरत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आता है। जब सत्ता में नहीं होते, तब ऐसे बयान आसानी से दिए जाते हैं।