UP Politics News: कांवड़ यात्रा को लेकर CM योगी ने दिया ऐसा निर्देश, भड़क उठी बसपा सुप्रीमों मायावती...जानिए क्या बोलीं?

UP Politics News: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के नामपट्टिकाओं के संबंध में फैसले के आदेश पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी दुकानों पर मालिक और कर्मचारियों का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने और चुनावी लाभ के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके अलावा, उन्होंने लिखा कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा इस तरह का आर्थिक बहिष्कार बेहद निंदनीय है। हालांकि, भाजपा नेता और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है और लोगों में आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है... लगभग 40-50% लोग दुकान के नीचे अपने मालिक का नाम लिखते हैं, मुझे लगता है कि संवैधानिक व्यवस्था में दिए गए धार्मिक आस्था के सम्मान और संरक्षण की भावना के तहत यह एक बेहतर प्रयास है... हिंदू और मुसलमान साथ-साथ चलें, रामलीला में मुसलमान पानी चढ़ाएं तो लोग पानी पिएं, ईद पर हिंदू उनका स्वागत करें, इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन व्रत, त्योहार और कांवड़ यात्रा के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए... इसी इरादे से यह फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की।

As directed by #UPCM @myogiadityanath , new guidelines have been issued to ensure smooth movement during the Kanwar Yatra. Local bodies will focus on cleanliness, hygiene, proper lighting, and drinking water arrangements.#NayeBharatKaNayaUP pic.twitter.com/P0YOjEpdWl