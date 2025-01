अरुणाचल प्रदेश के सीएम चोवना मीन ने की सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट

लखनऊ: अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात सीएम योगी के पांच, कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी अपने ‘एक्स' पर योगी और मीन की मुलाकात की तस्वीर साझा की।







