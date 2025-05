‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद UP पुलिस ने जारी किया रेड अलर्ट, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के दिए गए निर्देश

Lucknow News: पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और आतंकियों के नौ ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को एहतियात के तौर पर राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात की जानकारी दी है।





Red Alert has been declared in Uttar Pradesh following #OperationSindoor — the Indian Army’s targeted strike on terror hideouts.



All @Uppolice field formations have been instructed to coordinate with Defence units and strengthen the security of vital installations.



— DGP UP (@dgpup) May 7, 2025