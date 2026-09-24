नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस हादसा, अमित शाह ने जताया दुख; घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आग की चपेट में बस में सवार 9 यात्रियों की दुखद मौत हो गई है। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कहा, ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की...

नोएडा: ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आग की चपेट में बस में सवार 9 यात्रियों की दुखद मौत हो गई है। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कहा, ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।



चालक ने जलने की गंध को नजरअंदाज

आरोप है कि बस के चालक और परिचालक ने जलने की गंध को नजरअंदाज किया और यात्रियों की बार-बार चेतावनी के बावजूद बस रोकने से इनकार कर दिया। एक यात्री की शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है।



दिल्ली से महोबा जा रही थी बस

प्राथमिकी के अनुसार, जलने की गंध आने पर यात्रियों ने शोर मचाया और चालक से बस रोकने को कहा, लेकिन चालक और परिचालक ने कथित तौर पर ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा, ''अगर मरना है तो मर जाओ, हम बस नहीं रोकेंगे।'' बुधवार देर रात दिल्ली से उत्तर प्रदेश के महोबा जा रही एक बस में ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आग लगने से नौ यात्रियों की मौत हो गई। हमीरपुर जिले के निवासी सुनील कुमार की शिकायत पर जेवर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।



बस में सवार थे 30 से 35 यात्री

उन्होंने बताया कि वह बुधवार रात करीब नौ बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से राज कल्पना ट्रैवल्स की बस में सवार हुए थे। उनके अनुसार, बस में करीब 30 से 35 यात्री सवार थे। शिकायत के अनुसार, रात करीब साढ़े 11 बजे बस यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंची, तभी यात्रियों को चालक के केबिन से जलने की गंध आने लगी। उन्होंने आरोप लगाया, ''चेतावनी दिए जाने के बावजूद चालक ने गंध को बस में आने वाली सामान्य गंध बताकर नजरअंदाज कर दिया और वाहन की जांच करने के लिए बस नहीं रोकी।



यात्रियों को आरोप केबिन में सिगरेट पीने के बाद घटी घटना

उन्होंने आरोप लगाया, ''चालक और परिचालक केबिन में बीड़ी और सिगरेट पीते रहे और कुछ ही देर बाद चालक की सीट के पास अचानक आग की लपटें उठने लगीं।'' शिकायत में कहा गया है कि जब तक बस रुकी, तब तक आग फैल चुकी थी और वाहन धुएं से भर गया था। कुमार ने बताया कि वह और कई अन्य यात्री किसी तरह बस से कूदकर बाहर निकले, जबकि कुछ लोग अंदर फंसे रह गए। प्राथमिकी के अनुसार, कई यात्री झुलस गए और उन्हें इलाज के लिए जेवर के कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां शिकायतकर्ता को बताया गया कि नौ लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है।



बस की छत पर रखा यात्रियों का सामान जल कर खाक

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चालक और परिचालक की यात्रियों की सुरक्षा के प्रति ''जानबूझकर की गई गंभीर लापरवाही, लापरवाहीपूर्ण हरकत तथा पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना रवैये'' के कारण लोगों की मौत हुई। इसमें यह भी कहा गया है कि आग में यात्रियों के बैग, सामान और मोबाइल फोन जलकर नष्ट हो गए। इनमें सामान रखने वाले हिस्से और बस की छत पर रखा सामान भी शामिल था। पुलिस के अनुसार, इस घटना में आग और दम घुटने के कारण नौ यात्रियों की मौत हुई। पुलिस ने एक बयान में बताया कि बस के चालक और परिचालक को हिरासत में ले लिया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।