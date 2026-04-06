शराब पीने से रोका तो भड़का पति, कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को मार डाला

जिले के चिरगांव क्षेत्र में पारिवारिक कलह की वजह से पत्नी की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के आरोपी पति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उसके बेटे ने शिकायत दर्ज कराई थी।

झांसी: जिले के चिरगांव क्षेत्र में पारिवारिक कलह की वजह से पत्नी की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने के आरोपी पति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ उसके बेटे ने शिकायत दर्ज कराई थी।



चिरगांव के थाना प्रभारी राहुल राठौड़ ने बताया कि गत शनिवार की दोपहर अतपेई गांव निवासी नेपाल सिंह ने शराब के नशे में पत्नी शीला से झगड़ा किया। उन्होंने बताया कि शिकायत के मुताबिक सिंह ने शराब पीने पर टोके जाने से नाराज होकर पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई।



राठौड़ ने बताया कि महिला के पुत्र सौरभ ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार दोपहर छिरौना नहर के पास सिंह को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गयी है।

