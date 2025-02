'बहुत दारू-वारू बांट रहे हो...मिट्टी में मिला दूंगा, अखिलेश भी नहीं बचा पाएंगे', दरोगा की धमकी के बाद सपा नेता लापता

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप यादव ने इनायतनगर थाना प्रभारी के खिलाफ पोस्ट लिखा और फिर लापता हो गया। इस पोस्ट में आरोप है कि उसे दरोगा ने फोन पर धमकाया। कहा- शराब बांटते हो, अखिलेश यादव...

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप यादव ने इनायतनगर थाना प्रभारी के खिलाफ पोस्ट लिखा और फिर लापता हो गया। इस पोस्ट में आरोप है कि उसे दरोगा ने फोन पर धमकाया। कहा- शराब बांटते हो, अखिलेश यादव भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मिट्‌टी में मिला दूंगा। सपा ने बुधवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर दोपहर डेढ़ बजे दरोगा के धमकाने का ऑडियो पोस्ट किया। इसके बाद उसने पोस्ट लिखा और लापता हो गया।



जानिए पूरा मामला

मामला इनायत नगर थाना क्षेत्र का है। सपा नेता प्रदीप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बुधवार दोपहर डेढ़ बजे दरोगा के धमकाने का ऑडियो पोस्ट किया। वायरल ऑडियो में इंस्पेक्टर प्रदीप यादव को गाली देते हुए नजर आ रहा हैं। इसके साथ ही इंस्पेक्टर ने सपा के अध्यक्ष पर भी टिप्पणी की है। बातचीत में इंस्पेक्टर प्रदीप यादव की ऐसी की तैसी करने की बात कह रहा है। इस पोस्ट में प्रदीप यादव ने लिखा कि ''दरोगा ने मेरी मृत मां को गाली दी। अब जीने का कोई मतलब नहीं। मेरी मौत के जिम्मेदार SO देवेंद्र पांडेय होंगे। पोस्ट लिखने के बाद से गायब हैं। वहीं, SO देवेंद्र पांडेय ने कहा कि यह ऑडियो मेरा नहीं हैं।



प्रदीप यादव का पोस्ट...

''मैं जीवन भर लोगों की सेवा में रहा, आज मेरा सम्मान चला गया। अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। साथियों अब मेरा आपका रिश्ता यही तक था, आप सभी को मेरा प्रणाम। अब कोई प्रदीप लोगों की मदद नहीं करेगा....आज SO देवेंद्र पांडेय ने मेरी मां को गाली दी, जो इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं... मेरी मौत के जिम्मेदार SO देवेंद्र पांडेय होंगे...।''



सपा नेता की पत्नी ने बताया...

जिला पंचायत सदस्य कौशल्या यादव ने बताया- मेरे पति प्रदीप यादव के 11 बजे वोट देने जा रहे थे, तभी SO साहब का फोन आया, वो कह रहे थे कि तुम शराब बांट रहे हो। इतनी बातें करते हुए गाली-गलौज करने लगे। मैं छत खाना बना रही थी, मेरे पति बात करते हुए नीचे गए। वहीं, कमरे में मोबाइल छोड़कर बाहर निकल गए, तब से लापता हैं। पुलिस की टीम रात में कई बार आई। मेरे पति प्रदीप यादव का कोई पता नहीं है।



सपा नेता और दरोगा की बातचीत

प्रदीप: हैलो! जी सर एसओ: बहुत दारू-वारू बांट रहे हो। प्रदीप: कहां हम दारू बांट रहे हैं सर। एसओ: अरे प्रदीप, मैं तुमको कितनी बार चेतावनी दे चुका हूं। प्रदीप: अरे सर, मैं घर पर हूं, ऑन कैमरा घर पर बैठा हूं। एसओ: चुप मारकर शांत हो जाओ, जो मैं बतला रहा हूं। आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। प्रदीप: कहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एसओ: दिमाग मत खराब हो। अरे सर आप...मैं प्रमाण के साथ बोल दूंगा, फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। कोई साला तुमको नहीं बचाएगा। बहुत अखिलेश यादव के गोद में जाकर बैठे रहे हो, मिलकर आए हो। प्रदीप: नहीं सर, मैं तो विधायक रामचंद्र यादव के साथ कल रात में था। एसओ: मिट्‌टी में मिला दूंगा। गाली देते हुए दरोगा ने कहा कि डेढ़ सौ मोटरसाइकिल भेजे हो। छिपाओ मत हमको, मुझे पढ़ाने का प्रयास मत कर...।





24 घंटे में यदि अयोध्या पुलिस ने प्रदीप यादव को सकुशल उनके घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन !



मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य के पति प्रदीप यादव जी से इनायतनगर SO देवेंद्र पांडे ने की थी अभद्रता, कहे थे अपशब्द, अत्यंत निंदनीय।



सपा ने दी चेतावनी

समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘24 घंटे में यदि अयोध्या पुलिस ने प्रदीप यादव को सकुशल उनके घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य के पति प्रदीप यादव जी से इनायतनगर SO देवेंद्र पांडेय ने की थी अभद्रता, कहे थे अपशब्द, अत्यंत निंदनीय।’