Unnao Bus Accident: 18 लोगों की दर्दनाक मौत, 30 से ज्यादा घायल.....CM योगी और PM मोदी सहित इन नेताओं ने जताया दुख

Unnao Bus Accident: उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बेहटा मुजावर क्षेत्र में बुधवार भोर ट्रक और प्राइवेट बस की भिड़ंत में 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।जिलाधिकारी गौरांठी राठी ने बताया कि आज सुबह (10 जुलाई) करीब सवा पांच बजे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार निजी बस और दूध के टैंकर में टक्कर हो गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गयी है जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रुप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रथम द्दष्टया बस की रफ्तार को हादसे का कारक बताया गया है हालांकि हादसे के कारणों का पता लगाया जायेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर व्यक्त किया दुख

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होने एक्स पर पोस्ट किया ‘‘जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दु:खद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।''

राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक जताया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखदायी है। ऐसी आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए लोगों के परिवार के सदस्यों के प्रति मैं गहन शोक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।'' उन्नाव के जोजीकोट गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस के दूध के टैंकर से टकराने से 18 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्याद लोग घायल हो गए।

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF for the next of kin of each deceased in the mishap in Unnao. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/rZDoM9sqeY