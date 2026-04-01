तेज रफ्तार स्कूल बस ने बाइक को मारी टक्कर, पिता और दो बच्चों की मौत, मां की हालत गंभीर, मंदिर दर्शन को जा रहा था परिवार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार को एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 45 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि...

मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार को एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार 45 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना तितावी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हैदरनगर-जलालपुर मार्ग पर हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने कहा कि पीड़ितों की पहचान महिपाल (45), उनके बेटे अभि (8) और बेटी राधिका (12) के रूप में हुई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।अधिकारी ने कहा कि महिपाल की पत्नी पूनम (40) गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है और वाहन जब्त कर लिया गया है। कुमार ने कहा कि मामले की जांच जारी है।

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