Breaking


  • प्रयागराज में ज्वेलर की चाकू से गला रेतकर हत्या: लोगों ने दौड़ाया तो लाश नहर में फेंकी, एक हमलावर अरेस्ट… 2 फरार

Edited By Mamta Yadav,Updated: 17 Aug, 2025 04:11 PM

jeweller murdered in prayagraj by slitting his throat with a knife

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र में एक सुनार की चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रमना मानी उमरपुर निवासी अमन सोनी (24) के रूप में हुई है। हत्या के पीछे रुपए के लेनदेन का विवाद सामने आ रहा है।

Prayagraj News, (सैय्यद आकिब रजा): उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सनसनीखेज मामला सामने आया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र में एक सुनार की चाकू से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रमना मानी उमरपुर निवासी अमन सोनी (24) के रूप में हुई है। हत्या के पीछे रुपए के लेनदेन का विवाद सामने आ रहा है।
PunjabKesari
बता दें कि घटना रविवार दोपहर की है। कलुआपुर मजरा हरखपुर गांव के पास छोटी नहर के निकट तीन लोगों ने अमन पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसका गला रेत कर शव को नहर में फेंक दिया। वहीं शोर गुल सुन स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर एक हमलावर को पकड़ लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान शुभम पटेल के रूप में हुई है। दो अन्य आरोपी प्रेम कुमार और धीरेन्द्र कुमार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को नहर से निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
PunjabKesari
पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे मऊआइमा के बालाडीह गांव के रहने वाले प्रेम पटेल ने अमन सोनी को फोन कर बुलाया। कहा कि गहनों का ऑर्डर देना है। अमन बाइक से प्रेम से मिलने पहुंचा। तभी हमला किया। अमन की अभी शादी नहीं हुई थी। मां-पिता का इकलौता लड़का था। उसकी एक बहन नेहा है। वहीं पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

