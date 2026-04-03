नहाने और वीडियो बनाने के लिए नदी में उतरे 5 नाबालिग, 4 की डूबकर मौत; तीन दिन बाद शव बरामद

गोरखपुर: गोरखपुर में कथित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के दौरान राप्ती नदी में डूबे चार नाबालिगों के शव तीन दिन चले तलाशी अभियान के बाद बरामद...

गोरखपुर: गोरखपुर में कथित रूप से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के दौरान राप्ती नदी में डूबे चार नाबालिगों के शव तीन दिन चले तलाशी अभियान के बाद बरामद कर लिए गए। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना बुधवार को गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र के मिर्जापुर घाट के पास हुई, जहां नौ लड़कों का एक समूह साइकिल से गया था।

तीन दिन चला तलाशी अभियान

पुलिस ने बताया कि इनमें से पांच लड़के नहाने और वीडियो बनाने के लिए पोंटून पुल के पास नदी में उतरे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने लगे। उसने बताया कि उनमें से एक राजकरण उर्फ 'टाइमपास' तैरकर बाहर निकल आया और उसने अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को मौके पर तैनात कर तलाशी अभियान शुरू किया गया।

किनारे पर चार साइकिल और कपड़े पड़े मिले

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से साइकिल, कपड़े और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। उसने बताया कि पानी में डूबे लड़कों में से एक विवेक निषाद (15) का शव बृहस्पतिवार शाम को घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर मिला जबकि अमन उर्फ बीरू राजभर (15), गगन पासवान (15) और अनिकेत यादव (13) के शव शुक्रवार सुबह पानी की सतह पर आए गए जिन्हें गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

