UP Politics News: 'सरकार बचानी है तो अच्छी बात है'...., बजट में आंध्र-बिहार को मिली सौगात पर अखिलेश यादव का तंज

UP Politics News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए की गई घोषणाओं को ‘सरकार बचाने' का प्रयास करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों और नौजवानों के साथ पूरे देश की अनदेखी की है। उन्होंने यह भी कहा कि देश का नौजवान आधी-अधूरी नहीं, बल्कि पक्की नौकरी चाहता है।

#WATCH | Post Budget 2024: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "Till the farmers' issues are resolved and employment is ensured for the youth, the people will not benefit..." pic.twitter.com/xSK8pO0i2V — ANI (@ANI) July 23, 2024