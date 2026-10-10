श्राद्ध में शामिल होने जा रहे 3 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों 'श्राद्ध' में शामिल होने जा रहे थे। जब वे टिशर चौराहे के पास पहुंचे, तो तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

एटा: यूपी के एटा जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां आवागढ़ थाना क्षेत्र में टुंडला रोड पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीन किशोरों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।



पुलिस के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार रात को हुआ। टक्कर के बाद दो किशोरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीसरे किशोर की वीरांगना अवंतीबाई लोधी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान फिरोजाबाद जिले के रहने वाले करण कथाप (15) और सुमित कथाप (17) तथा एटा जिले के निधौली कलां इलाके के रहने वाले आशु के तौर पर हुई है। वे सभी चचेरे भाई थे।

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पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों 'श्राद्ध' (पूर्वजों की याद में की जाने वाली रस्म) में शामिल होने जा रहे थे। जब वे टिशर चौराहे के पास पहुंचे, तो तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान की गई और उनके परिवारों को सूचित किया गया। आवागढ़ थाने के SHO प्रेमपाल सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टक्कर के बाद भागने वाले वाहन का पता लगाने के लिए दुर्घटना स्थल और आसपास के इलाकों के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।