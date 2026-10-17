‘वकील बनकर सिर्फ केस नहीं, देश का भविष्य भी संवारें’, लॉ स्टूडेंट्स से बोले CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहीया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के अहम पलों को याद किया। 1975 में लगाए गए आपातकाल और...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहीया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के अहम पलों को याद किया। 1975 में लगाए गए आपातकाल और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने जैसी घटनाएं शामिल थीं।

1975 में लगाए गए आपातकाल को सीएम योगी ने किया याद

उन्होंने 1975 में लगाए गए आपातकाल को याद किया और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हंस राज खन्ना द्वारा जताई गई असहमति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस दौर ने देश को 'कानून के शासन' (rule of law) और 'कानून द्वारा शासन' (rule by law) के बीच का अंतर सिखाया।



सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हंसराज खन्ना ने आपातकाल पर जताई थी असहमति

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह वही उत्तर प्रदेश है, जिसके हाई कोर्ट ने 12 जून को भारत के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे व्यक्ति का चुनाव रद्द कर दिया था। ठीक 13 दिन बाद, बदले की भावना से देश में आपातकाल लगा दिया गया... उस समय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हंसराज खन्ना ने अकेले असहमति जताई थी, और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन इतिहास कभी बेकार नहीं जाता। हाल ही में आपने देखा होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी अकेली असहमति को सही माना। 1975 ने देश को 'कानून के शासन' और 'कानून द्वारा शासन' के बीच का अंतर सिखाया। देश के लिए 1975 का यही सबक है।"

केशवानंद भारती और पुट्टास्वामी मामले का सीएम योगी किया जिक्र

उन्होंने कहा कि जब हम दीक्षांत समारोहों में जाते हैं, तो अक्सर भाषण बहुत लंबे होते हैं। वे काफी विस्तृत होते हैं... इसलिए, उस परंपरा से हटकर, मैं आपसे कुछ अलग तरह से बात करना चाहता हूँ, खासकर उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जिसमें आप काम कर रहे हैं और..." ...करियर का वह रास्ता जिसे आप चुनना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आपने शायद वही बातें सुनी और देखी होंगी जिन पर यहां चर्चा हो रही है। केशवानंद भारती और पुट्टास्वामी जैसे अहम कानूनी मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये मुद्दे अक्सर कानूनी चर्चाओं में आते हैं और अदालतों में इन पर बहस होती है।"कानूनी चर्चाओं में हमें अक्सर इन मुद्दों का जिक्र मिलता है - केशवानंद भारती मामले से लेकर पुट्टास्वामी मामले तक। ये ऐसे विषय हैं जिन पर हम अक्सर अदालतों में चर्चा और बहस करते हैं। इसीलिए आज आपके दीक्षांत समारोह के मौके पर, जब आप अपनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, मैं यहाँ आया हूं ताकि इन्हीं मुद्दों पर फिर से बात कर सकूं। मुख्यमंत्री ने 16 मई 2014 का भी जिक्र किया, जब 30 साल बाद देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के 5वें दीक्षांत समारोह में... https://t.co/VsbtcskOjj — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 17, 2026

30 साल बाद देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला

उन्होंने कहा कि सुधारों का मतलब सिर्फ नए कानून लाना ही नहीं, बल्कि पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना भी है। उन्होंने इस प्रक्रिया की शुरुआत करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। "एक और अहम तारीख 16 मई 2014 थी, जब 30 साल बाद देश में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने।



सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया

उन्होंने सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया... जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को भी हटा दिया गया, जिससे 'एक संविधान, एक ध्वज और एक प्रमुख' के सिद्धांत को मजबूती मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा"इसका मतलब यह है कि सुधार केवल नए कानून लाने तक सीमित नहीं हैं; जो पुराने कानून अब प्रासंगिक नहीं रहे, उन्हें हटाना भी एक सुधार ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, और आज हम इसके परिणाम देख रहे हैं।