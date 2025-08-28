क्या Salon में Shaving करवाने से हो सकता है लिवर को खतरा!

सैलून में शेविंग आम और सुविधाजनक प्रक्रिया है, लेकिन गंदे उपकरण लिवर के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हमेशा व्यक्तिगत और साफ-सुथरे उपकरण का इस्तेमाल करें। रिसर्च भी साफ दिखाती है कि सार्वजनिक शेविंग उपकरण सीधे लिवर संक्रमण के जोखिम से जुड़े हैं।

नारी डेस्क : अधिकतर लोग शेविंग के लिए घर पर करने की बजाय सीधे सैलून जाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही आपकी सेहत, खासकर लिवर, के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है? आजकल सैलून में पुरुष और महिलाएं दाढ़ी बनवाने, शेविंग और अन्य ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हैं। अधिकांश लोग इसे सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन नाई के उस्तरे या शेविंग के उपकरण संक्रमण का स्रोत बन सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि यह कैसे आपके लिवर को प्रभावित कर सकता है ।

खतरनाक बीमारियां कैसे फैलती हैं?

शेविंग के दौरान यदि उस्तरा साफ न हो या कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो खून और त्वचा के जरिए संक्रमण फैल सकता है।

हेपेटाइटिस B और C – यह वायरस सीधे लिवर को प्रभावित करते हैं।

लंबे समय में लिवर की सूजन, सिरोसिस और यहां तक कि कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

रिसर्च क्या कहती है?

2022 में प्रकाशित World Journal of Hepatology के एक अध्ययन के अनुसार, कम साफ-सुथरे शेविंग उपकरणों का इस्तेमाल हेपेटाइटिस C संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से सीधे जुड़ा हुआ पाया गया। अध्ययन में यह भी सामने आया कि यदि संक्रमित उस्तरे का सिर्फ एक बार ही उपयोग किया जाए, तो यह गंभीर लिवर संबंधी समस्याओं जैसे लिवर सूजन, सिरोसिस या लंबे समय में लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक शेविंग उपकरणों की सफाई पर ध्यान न देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है।

डॉक्टरों की सलाह

डॉक्टरों के अनुसार, वे अक्सर ऐसे मरीजों को देखते हैं जिनका लिवर वायरस से प्रभावित होता है, और उनके इतिहास में यह पाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक सैलून में शेविंग करवाई थी। अगर शेविंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरण साफ-सुथरे न हों, तो वायरस आसानी से खून या त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, जिससे लिवर संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है।

बचाव के तरीके

अपने लिवर को सुरक्षित रखने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां अपना सकते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि नाई उस्तरे और सभी उपकरणों को अल्कोहल या स्टीरिलाइजर से अच्छी तरह साफ किया गया हो। अगर सैलून में ऐसी कोई प्रक्रिया हो रही है जिसमें खून आ सकता है, तो उस समय वहां से बचना ही बेहतर है। इसके अलावा, नियमित लिवर चेकअप कराते रहें और हेपेटाइटिस B का टीका लगवाना न भूलें। आप नाई से यह भी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हर ग्राहक के लिए नया या पूरी तरह साफ ब्लेड ही इस्तेमाल किया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा न्यूनतम हो सके।

सैलून में शेविंग आम और सुविधाजनक प्रक्रिया है, लेकिन गंदे उपकरण लिवर के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हमेशा व्यक्तिगत और साफ-सुथरे उपकरण का इस्तेमाल करें। रिसर्च भी साफ दिखाती है कि सार्वजनिक शेविंग उपकरण सीधे लिवर संक्रमण के जोखिम से जुड़े हैं। आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है।