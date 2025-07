म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका, कैंसर ने ले ली इस मशहूर सिंगर की जान, इतनी कम उम्र में हारी जिंदगी की जंग

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Jul, 2025 04:35 PM

साउथ कोरिया की म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद ख़बर सामने आई है। फेमस K-Pop सिंगर जेह्युन उर्फ शिम जेह्युन ने मात्र 23 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है ......

UP Desk : साउथ कोरिया की म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद ख़बर सामने आई है। फेमस K-Pop सिंगर जेह्युन उर्फ शिम जेह्युन ने मात्र 23 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। जेह्युन के निधन की ख़बर उनके करीबी दोस्त और बैंडमेट होजुन (Hojun) ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर दी। उनके निधन से फैंस को बड़ा झटका लगा है। साथ ही करीबी दोस्त गहरे सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा कर लगातार भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है।



दोस्त होजुन ने पोस्ट कर जताया दुख

जेह्युन के करीबी दोस्त होजुन ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी और पोस्ट शेयर करते हुए अपने दुख को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "मैंने बहुत देर बाद ये खबर सुनी। मुझे पछतावा है कि आपकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाया। कभी-कभी सोचता हूं कि मैं कुछ ठीक कर पाता। आपके जाने से काफी दुखी हूं। पिछले पांच साल में आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आप जहां भी हैं खुश ही होंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले।"



कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद मौत

बताया जा रहा है कि सिंगर लंबे समय से ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हालांकि इस बारे में उन्होंने ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं दी थी। कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार जेह्युन जिंदगी की जांग हार गए।



सिंगर का यादगार सफर

जेह्युन साल 2020 में लोकप्रिय K-Pop ग्रुप F.able में शामिल हुए थे। वह इस पांच सदस्यीय ग्रुप के सबसे कम उम्र के सदस्य और प्रमुख सिंगरों में से एक थे। इस ग्रुप ने अपने गाने 'बर्न इट अप' (Burn It Up) और 'रन रन रन' (Run Run Run) से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। ये गाने आज भी K-Pop प्रेमियों के बीच काफी फेमस हैं। जेह्युन को इंडस्ट्री में उनके युवा जोश और एनर्जेटिक परफॉरमेंस के लिए जाना जाता था और उनका असमय निधन म्यूजिक वर्ल्ड के लिए एक बड़ी क्षति है।