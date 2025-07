IVRI दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मेधावियों को करेंगी सम्मानित

बरेली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी सोमवार को बरेली में स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पहुंचीं हैं। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो राज्यपालों और कई केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल है। राष्ट्रपति इस समारोह को संबोधित करेंगी।





LIVE: President Droupadi Murmu addresses the convocation of Indian Veterinary Research Institute at Bareilly, Uttar Pradesh https://t.co/hFBfYuECPm — President of India (@rashtrapatibhvn) June 30, 2025