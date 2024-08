Paris Olympic 2024: नीरज चोपड़ा की जीत पर CM योगी ने दी बधाई, कहा- '140 करोड़ भारतीयों को आप पर गर्व'

(अश्वनी कुमार सिंह)Paris Olympic 2024: बीते गुरुवार को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में जब नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय एथलीट की प्रशंसा करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को नीरज चोपड़ा पर गर्व है। योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा, "शानदार रजत। आपको हार्दिक बधाई नीरज चोपड़ा जी! 140 करोड़ भारतीयों को आप पर गर्व है। जय हिंद।

मिली जानकारी के मुताबिक, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में जब नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एथलीट की प्रशंसा करते हुए उन्हें "उत्कृष्टता का प्रतीक" कहा। एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने बार-बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। पीएम मोदी ने कहा "नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के प्रतीक हैं! उन्होंने बार-बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि वह एक और ओलंपिक सफलता के साथ वापस आए हैं। रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वह अनगिनत उभरते एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

