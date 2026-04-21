Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • अब इन 10 नई जातियां को भी मिलेगा CM आवास योजना का लाभ, गरीबों का पूरा होगा पक्के घर का सपना!

अब इन 10 नई जातियां को भी मिलेगा CM आवास योजना का लाभ, गरीबों का पूरा होगा पक्के घर का सपना!

Edited By Ramkesh,Updated: 21 Apr, 2026 07:48 PM

now these 10 new castes will also benefit from the cm housing scheme fulfilling

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी का दायरा बढ़ाते हुए अब भोंटिया, जौनसारी, राजी, गोंड, खरवार, परहिया, पंखा, अगरिया, पटारी और भुइंया समेत 10 जातियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एक आधिकारिक बयान...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी का दायरा बढ़ाते हुए अब भोंटिया, जौनसारी, राजी, गोंड, खरवार, परहिया, पंखा, अगरिया, पटारी और भुइंया समेत 10 जातियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत इन जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सूची में शामिल जातियां महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों में निवास करती है। मौर्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान सामने आया कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में ये जातियां शामिल नहीं थीं। उन्होंने बताया कि इन जातियों के कई पात्र लोगों ने आवास आवंटन की मांग की थी। 

बयान के अनुसार उप मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए गहन विचार-विमर्श के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर इन जातियों को प्राथमिकता श्रेणी में शामिल कराने का निर्णय लिया। बयान के अनुसार इससे इन समुदायों के पात्र परिवारों को पक्के आवास की सुविधा जल्द मिल सकेगी। बयान के अनुसार सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे मकानों में रह रहे सभी पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराना है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!