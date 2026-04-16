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वृंदावन नौका हादसे में नया अपडेट: एक और व्यक्ति का शव बरामद, मृतकों की संख्या 16 हुई

Edited By Ramkesh,Updated: 16 Apr, 2026 07:45 PM

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उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पिछले हफ्ते यमुना नदी में नौका पलटने की घटना में डूबे एक और व्यक्ति का शव बृहस्पतिवार को बरामद कर लिया गया, जिसके बाद इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई।

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पिछले हफ्ते यमुना नदी में नौका पलटने की घटना में डूबे एक और व्यक्ति का शव बृहस्पतिवार को बरामद कर लिया गया, जिसके बाद इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि एक हफ्ते से लगातार जारी तलाश अभियान के तहत पंजाब के जलालाबाद निवासी पंकज मल्होत्रा (40) का शव सुबह पानीघाट पुल के नीचे से बरामद हुआ। 

रावत के मुताबिक, सिर्फ मल्होत्रा की तलाश बाकी थी, क्योंकि नाव हादसे में डूबे बाकी 15 लोगों के शव पहले ही बरामद किए जा चुके थे। उन्होंने बताया कि मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक स्टील फैक्टरी में प्रबंधक के पद पर तैनात थे।

रावत के अनुसार, मल्होत्रा लुधियाना के जगराधव से आए तीर्थयात्रियों के उस दल में शामिल थे, जिसकी नाव पिछले शुक्रवार को यमुना नदी के केशी घाट के पास पलट गई थी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में आठ लोग घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने हादसे की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। 
 

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