Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM Yogi का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से कही बड़ी बात, पदाधिकारियों संग ली सेल्फी

BJP के 47वें स्थापना दिवस पर CM Yogi का खास संदेश, यूपी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं से कही बड़ी बात, पदाधिकारियों संग ली सेल्फी

Edited By Purnima Singh,Updated: 06 Apr, 2026 12:48 PM

cm yogi s special message on the bjp s 47th foundation day

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में हिंदू सेवाश्रम भवन में पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वज फहराते हुए कहा कि भाजपा की विकास यात्रा की कहानी 'सत्ता नहीं, बल्कि विचारधारा' में निहित है। समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने...

गोरखपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में हिंदू सेवाश्रम भवन में पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी का ध्वज फहराते हुए कहा कि भाजपा की विकास यात्रा की कहानी 'सत्ता नहीं, बल्कि विचारधारा' में निहित है। समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए पदाधिकारियों के साथ सेल्फी के लिए उपस्थित हुए। 

सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की विकास यात्रा सत्ता के बारे में नहीं है, बल्कि विचारधारा के बारे में है, और यह 'अंत्योदय से राष्ट्रोदय' के संकल्प को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 'दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी' बताते हुए उन्होंने कहा कि यह महज एक राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि एक जीवंत वैचारिक परंपरा है जो नेताओं के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से प्रेरित राष्ट्रवादी परिवार आज एक विशाल वट वृक्ष बन गया है, जो सेवा, मूल्यों और समर्पण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ 145 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को सशक्त बना रहा है। 

प्रत्येक कार्यकर्ता के समर्पण, निरंतरता और निस्वार्थता ने 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को गति दी है। उन्होंने कहा, 'राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भाग लेने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों को बधाई।' इस मौके पर सांसद रवि किशन, मेयर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह और विधायक विपिन सिंह और प्रदीप शुक्ला समेत कई नेता, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!