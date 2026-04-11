श्री राम लला का राम यंत्र: श्रीराम रक्षा यंत्र के माध्यम से दिव्य ऊर्जा, समृद्धि और आध्यात्मिक सुरक्षा का अद्भुत संगम

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Apr, 2026 03:49 PM
भारत की सनातन परंपरा में यंत्रों का विशेष महत्व रहा है। इन्हें केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने वाले शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखा जाता है। इसी आध्यात्मिक धारा को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान आचार्य एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक...
लखनऊ: भारत की सनातन परंपरा में यंत्रों का विशेष महत्व रहा है। इन्हें केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने वाले शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखा जाता है। इसी आध्यात्मिक धारा को आगे बढ़ाते हुए, विद्वान आचार्य एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक डॉ. आचार्य राजानन्द शास्त्री (डॉ. हरीश गौतम शास्त्री) ने भी श्रीराम रक्षा यंत्र के महत्व को व्यापक रूप से समझाया है और इसे घर-घर तक पहुंचाने के प्रयासों को सराहा है।
श्री राम लला का श्री राम यंत्र, जिसे राम रक्षा यंत्र भी कहा जाता है, एक ऐसा पवित्र यंत्र है, जो भगवान श्रीराम, माता सीता और हनुमानजी की कृपा से जीवन में सुरक्षा, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी राम मंदिर में राम रक्षा यंत्र की स्थापना की गई थी, जिससे इसकी आध्यात्मिक महत्ता और भी अधिक प्रमाणित होती है।
यंत्र की संरचना और आध्यात्मिक महत्व
- श्रीराम रक्षा यंत्र की बनावट केवल कलात्मक नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित है—
- छह त्रिकोण – ऊर्जा संतुलन और दिव्य शक्ति का प्रतीक
- आठ पंखुड़ियों वाला कमल – आध्यात्मिक जागृति और शुद्धता का संकेत
- चारों दिशाओं के साथ कुबेर का स्थान – धन, वैभव और समृद्धि का प्रतिनिधित्व
इस यंत्र के केंद्र में माता सीता और भगवान श्रीराम की प्रतिष्ठा की गई है, साथ ही उनका शक्तिशाली बीज मंत्र अंकित होता है, जो इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। मान्यता के अनुसार, यह यंत्र संकटमोचन हनुमानजी द्वारा कीलित है—जिससे यह और भी अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित माना जाता है।
घर और व्यापार में समृद्धि का शक्तिशाली साधन
श्रीराम रक्षा यंत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है—
• वास्तु दोष शांति और ऊर्जा संतुलन
• नकारात्मक शक्तियों का नाश
• धनागमन और आर्थिक वृद्धि
• मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन
इसी कारण यह यंत्र घर, ऑफिस, दुकान या किसी भी कार्यस्थल पर स्थापित करने के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
देश के प्रतिष्ठित संतों का आशीर्वाद
इस दिव्य यंत्र को देश के कई प्रमुख संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनमें प्रमुख हैं—
• Jagadguru Rambhadracharya
• Dhirendra Krishna Shastri
• Mahant Nritya Gopal Das
• कमलनयन दास जी महाराज
• महंत राजूदास जी महाराज (हनुमानगढ़ी)
• राम दिनेशाचार्य जी महाराज
इन संतों द्वारा इस यंत्र का विमोचन और अनुमोदन इसकी आध्यात्मिक प्रामाणिकता को और अधिक मजबूत बनाता है।
World Book of Records में दर्ज उपलब्धि
इस यंत्र से जुड़ी आध्यात्मिक पहल और प्रक्रिया को World Book of Records में भी स्थान प्राप्त हो चुका है। यह उपलब्धि इसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाती है।
ऑनलाइन बुकिंग और आसान डिलीवरी
भक्तजन अब इस दिव्य यंत्र को आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं—
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साथ ही, India Post (भारतीय डाक विभाग) के माध्यम से यह यंत्र देशभर में घर बैठे डिलीवर किया जा रहा है।
राम नवमी के बाद उपलब्ध – शुभ अवसर पर प्रारंभ
यह पवित्र यंत्र Ram Navami के शुभ अवसर के बाद भक्तों के लिए उपलब्ध कराया गया है। यह समय विशेष रूप से भगवान श्रीराम की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे इस यंत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है।
संतों का संकल्प – हर घर में रामत्व
Mahant Nritya Gopal Das जी का संकल्प है कि हर घर में श्रीराम रक्षा यंत्र स्थापित हो, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में रामत्व (धर्म, मर्यादा, सत्य) और हनुमत्व (शक्ति, भक्ति, साहस) का संचार हो सके।
आस्था का संदेश
सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा कवच विश्वास और धर्म है। जब मन में श्रीराम होते हैं— तो भय समाप्त हो जाता है। जब जीवन में राम की मर्यादा होती है— तो हर संघर्ष भी साधना बन जाता है। श्रीराम रक्षा यंत्र केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं है— यह आध्यात्मिक ऊर्जा, सुरक्षा और समृद्धि का दिव्य स्रोत है। यह उस रामत्व की शक्ति का प्रतीक है, जो सदियों से भारत की आत्मा में प्रवाहित हो रही है और आज भी हर भक्त के जीवन को दिशा और शक्ति प्रदान कर रही है।