श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी: काशी धाम में अब भक्तों के सामन नहीं होंगे चोरी!, सरकार ने की ये खास व्यवस्था

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को अब अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कपड़े हों या मंहगे सामान, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास 'डिजिटल लगेज लॉकर'...

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दर्शन और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को अब अपने सामान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कपड़े हों या मंहगे सामान, इन सबको सुरक्षित रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विश्वनाथ मंदिर और घाट के आसपास 'डिजिटल लगेज लॉकर' लगवाने जा रही है। एक बयान में यह जानकारी दी गयी है। 'डिजिटल लॉकर' में मोबाइल से लेकर सूटकेस तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।



'डिजिटल लॉकर' का होगा प्रयोग

'डिजिटल लॉकर' के इस्तमाल के लिए 'डिजटल पेमेंट' की सुविधा रहेगी। बयान में कहा गया है, ''डिजिटल भारत की बानगी देखनी हो, तो इतिहास से भी प्राचीन शहर काशी में आइये। काशी में अब आपको डिजिटल लगेज लॉकर की सुविधा मिलेगी। आप वहां कीमती सामान एवं कपड़े रख कर बेफिक्र घाटों पर घूम सकेंगे और गंगा स्नान कर काशीपुराधिपति एवं अन्य मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे।



225 'डिजिटल लॉकर' की होगी सुविधा

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आस-पास और दशाश्वमेध घाट के पास भी 'डिजिटल लगेज लॉकर' की सुविधा जल्द मिलेगी। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए दशाश्वमेध घाट के पास दशाश्वमेध प्लाजा, गोदौलिया, टाउन हॉल और बेनियाबाग पार्किंग में 'डिजिटल लगेज लॉकर' की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि 225 'डिजिटल लॉकर' लगाये जायेंगे जिनमे छोटे, मध्यम, बड़े और बहुत बड़े चार तरह के 'डिजिटल लॉकर' उपलब्ध होंगे।

