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विधेयक के पारित नहीं होने से कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की नारी विरोधी मानसिकता उजागर हुई: योगी

Edited By Ramkesh,Updated: 18 Apr, 2026 08:23 PM

the failure to pass the bill exposed the anti women mindset of the congress led

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' के पारित नहीं हो पाने पर विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि नारी शक्ति के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक को पारित न होने देना कांग्रेस के नेतृत्व...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' के पारित नहीं हो पाने पर विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि नारी शक्ति के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक को पारित न होने देना कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन की नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आदित्यनाथ ने शुक्रवार मध्यरात्रि को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज भारत के महान लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया।

उन्होंने कहा, '' 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक को पारित न होने देना 'भारत माता' के सम्मान पर आघात है। देश की समूची मातृशक्ति के साथ धोखा है। उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है।'' आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ''कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडी गठबंधन' ने अपनी नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाया है।'' उन्होंने कहा, ''देश की नारी शक्ति सब देख और समझ रही है। वह इस छल एवं अन्याय को याद रखेगी तथा समय आने पर इसका उत्तर भी देगी।

 इसी पोस्ट में आदित्यनाथ ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के सम्मान, गरिमा और अधिकारों की रक्षा तथा उनके सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।'' राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "कांग्रेस और सपा ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में वोट करके साफ जता दिया है कि वे लोकसभा व विधानसभाओं में महिला आरक्षण नहीं चाहते।

 मौर्य ने इसी पोस्ट में कहा, "ये दल पुरुषवादी सोच की गिरफ्त में हैं और नहीं चाहते कि देश की भलाई में महिलाओं की बराबर भागीदारी हो। लेकिन इन दलों को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि भाजपा महिला आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लागू करके रहेगी।" उन्होंने कहा, "इन दलों को बेहतर तरीके से यह बात समझ लेनी चाहिए कि नारी शक्ति का आक्रोश दोनों महिला विरोधी दलों को आने वाले सालों में महंगा पड़ने वाला है।

मौर्य ने पोस्ट में कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि 2029 में कांग्रेस हाफ और 2027 में यूपी में सपा साफ हो जाएगी। मुंगेरीलाल के हसीन सपने अब सपा बहादुर के हसीन सपने हो गए हैं जो किसी भी हालत में पूरे होने वाले नहीं हैं।" वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी देश की महिलाओं को जो हक देना चाहते थे, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने उसमें रुकावट पैदा करने का काम किया।" पाठक ने कहा, "आगामी चुनाव में महिलाएं देश व प्रदेश से कांग्रेस और सपा का सूपड़ा साफ कर देंगी।
 

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