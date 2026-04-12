बंगाल बदलाव के मोड़ पर, भाजपा ही दे सकती है नई दिशा: योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए राज्य की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। बीरभूम जिले के सोनमुखी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल इस समय एक निर्णायक...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पश्चिम बंगाल सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए राज्य की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। बीरभूम जिले के सोनमुखी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल इस समय एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है और यहां बदलाव केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है।

बंगाल की विरासत बनाम वर्तमान स्थिति

योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यह वही भूमि है जिसने देश को सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व दिए। उन्होंने कहा कि कभी यह राज्य कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी था, लेकिन अब हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं।

तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप

सीएम योगी ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान शासन में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में “सिंडिकेट राज” और लूट का माहौल है, जिससे आम जनता परेशान है।

यूपी मॉडल का किया जिक्र

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ साल पहले यूपी की स्थिति भी खराब थी, लेकिन “डबल इंजन सरकार” आने के बाद कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू की घटनाएं समाप्त हो चुकी हैं और विकास तेजी से हो रहा है।

भाजपा को वोट देने की अपील

मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा को सत्ता में लाने की अपील करते हुए कहा कि इससे राज्य में शांति और विकास का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और वे कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जिसे भाजपा सरकार ही दूर कर सकती है।

सांस्कृतिक संदर्भ और संदेश

अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल ने देश को राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया, आज वही राज्य भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से जूझ रहा है। योगी ने अंत में कहा कि बंगाल में बदलाव तय है और जनता इस बार विकास और सुशासन के लिए निर्णायक फैसला करेगी।