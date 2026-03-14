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बेटे की मौत से टूटी मां, थाने में इंस्पेक्टर के पैरों पर सिर रखकर रो पड़ी.... मांगी इंसाफ की भीख, दिल दहला देगा दृश्य; पुलिस और बहू पर गंभीर आरोप

Edited By Purnima Singh,Updated: 14 Mar, 2026 04:21 PM

mother breaks down at police station after son s death

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद इलाके में हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजन सैकड़ों लोगों के साथ शव लेकर थाने पहुंच गए और न्याय की मांग को लेकर जमकर विरोध जताया। इस दौरान थाने में भावुक माहौल तब बन गया, जब मृतक की...

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद इलाके में हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजन सैकड़ों लोगों के साथ शव लेकर थाने पहुंच गए और न्याय की मांग को लेकर जमकर विरोध जताया। इस दौरान थाने में भावुक माहौल तब बन गया, जब मृतक की मां बेटे के लिए इंसाफ मांगते हुए पुलिस अधिकारी के पैरों में गिरकर रोने लगीं।

एक महीने पहले हुई थी शादी
मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की रविदास विहार कॉलोनी का है। यहां रहने वाली हरवीरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके सबसे छोटे बेटे आकाश की शादी 4 फरवरी को राधिका नाम की युवती से हुई थी। आकाश बीए का छात्र था और परिवार के कामों में भी सहयोग करता था। परिजनों के मुताबिक शादी से पहले वह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन शादी के बाद से वह तनाव में रहने लगा था।

पति-पत्नी के बीच विवाद का आरोप
परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। उनका कहना है कि राधिका की ओर से बार-बार नई मांगें की जाती थीं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा था। परिवार ने यह भी आशंका जताई है कि युवती के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध हो सकते हैं, जिसके कारण विवाद बढ़े।

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बेहोशी की हालत में मिला युवक
मृतक की मां के अनुसार 9 मार्च की दोपहर तक आकाश सामान्य था, लेकिन शाम करीब छह बजे वह कमरे में बेहोशी की हालत में मिला। उस समय उसकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कई दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन गुरुवार देर रात उसकी मौत हो गई।

पुलिस पर आरोपी को छोड़ने का आरोप
परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने आकाश की पत्नी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस ने देर रात उसे छोड़ दिया। इस बात से नाराज परिवार और स्थानीय लोग आकाश का शव एंबुलेंस में लेकर थाने पहुंच गए और परिसर में शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया।

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थाने में भावुक हुआ माहौल
थाना परिसर में उस समय माहौल बेहद भावुक हो गया, जब मृतक की मां इंसाफ की मांग करते हुए पुलिस अधिकारी के पैरों में गिरकर रोने लगीं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई लोग भी भावुक हो गए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को शांत कराते हुए मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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