बड़ा खुलासा: Ahmedabad Plane Crash के अंदर का Video आया सामने... फ्लाइट में थी तकनीकी गड़बड़ियां, यात्री ने उजागर भी किया, लापरवाही ने निगल लीं 240 जिंदगियां!

UP Desk : अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे से पहले ही चेतावनी जैसे संकेत मिलने लगे थे। एयर इंडिया की उसी फ्लाइट का एक वीडियो सामने आया है जो बाद में क्रैश हो गई। यह वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया था जब विमान दिल्ली से अहमदाबाद की ओर आ रहा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यात्री परेशान हैं—किसी को गर्मी सता रही थी, कोई स्क्रीन न चलने से नाराज़ था, तो किसी को केबिन क्रू तक पहुंचने के लिए दिए गए बटन तक काम नहीं कर रहे थे।





अंदर से मिली पहली झलक



I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo— Akash Vatsa  (@akku92) June 12, 2025