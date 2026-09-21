CM योगी का अफसरों को सख्त निर्देश, ‘हर छोटी घटना पर रखें नजर, पीड़ितों की बात सुनने तुरंत मौके पर पहुंचें’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ''हर छोटी से छोटी घटना'' पर करीबी नजर रखने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की बात...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ''हर छोटी से छोटी घटना'' पर करीबी नजर रखने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की बात सुनें। मुख्यमंत्री ने यहां अपने आधिकारिक आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित 'जनता दर्शन' में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।



उन्होंने कहा कि छोटी घटनाओं से निपटने में किसी तरह की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में आदित्यनाथ के हवाले से कहा गया, ''समाज में वैमनस्य फैलाने वाले लोग मामूली घटनाओं को बड़ा बनाना चाहते हैं इसलिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर छोटी से छोटी घटना पर खुद नजर रखें।



उन्होंने अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचने, प्रभावित लोगों की बात सुनने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि ऐसे मामलों का निस्तारण किया जा सके। 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को प्रशासन, पुलिस, राजस्व और बिजली समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।



उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के वास्तविक शिकायतों का समाधान सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने तथा भूमाफिया और गलत कार्यों में लिप्त प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।