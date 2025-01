सीएम योगी ने ISRO की सफलता के लिए वैज्ञानिकों को दी बधाई, कहा- भारत के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण! जय हिंद!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष में नवीनतम उपलब्धि के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के समर्पण एवं विशेषज्ञता की सराहना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बृहस्पतिवार को ‘स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट' (स्पेडेक्स) के तहत उपग्रहों की सफलतापूर्वक डॉकिंग की। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना समेत भविष्य के विभिन्न मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।





Congratulations team @isro on this historic achievement!



Bharat has become the 4th nation to successfully achieve space docking, marking a giant leap in our space capabilities.



The SpaDeX docking process was executed with flawless precision.



This extraordinary milestone… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 16, 2025