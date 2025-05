'मुझे POK चाहिए...रत्न और वस्त्र नहीं', जानिए जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने क्यों की आर्मी चीफ से ऐसी मांग

UP News: भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की और उन से गुरु दीक्षा ली। गुरु रामभद्राचार्य ने दीक्षा देकर उन्हें कहा कि ''गुरु दक्षिणा में मुझे POK चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ''तुम शस्त्र से लड़ो, मैं शास्त्र से। अब समय आ गया है जब आतंक के अड्डों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर भारत माता का ध्वज पीओके में लहराया जाए।''



बता दें कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ बुधवार को चित्रकूट पहुंचे। यहां पर उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे गुरु दीक्षा ली। वह दोनों पांच घंटे तक यहां पर रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य को गदा भेंट किया। सेना प्रमुख ने सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में भी भाग लिया। पद्मश्री डॉ. बीके जैन ने उनका स्वागत किया। उपेंद्र द्विवेदी ने जगद्गुरु को थल सेना का स्मृति चिह्न भेंट किया।





#WATCH | Madhya Pradesh | On Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi visiting his Ashram in Chitrakoot yesterday, Spiritual Leader Jagadguru Rambhadracharya says, "I gave him the same Diksha (initiation) with the Ram Mantra which Lord Hanuman had received from Maa Sita and… pic.twitter.com/C7Sc3sDTUb — ANI (@ANI) May 29, 2025