प्रेमी युगल ने उठाया खौफनाक कदम: किशोरी की मौत, नाबालिग छात्र की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने बरेली में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस घटना में नाबालिग दलित प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि उसके प्रेमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया...

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने बरेली में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस घटना में नाबालिग दलित प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि उसके प्रेमी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सौरभ दीक्षित ने बताया कि तिलहर थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 11 की 16 वर्षीय छात्रा शनिवार को स्कूल से घर नहीं लौटी, तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की।



उन्होंने बताया कि परिजन को पता चला कि पुवायां थाना क्षेत्र का रहने वाला संदीप मिश्रा (21) किशोरी को अपने साथ ले गया है। दीक्षित के मुताबिक, छात्रा के पिता की शिकायत पर रविवार को तिलहर थाने में संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि छात्रा की बरामदगी के लिए पुलिस की एक टीम गठित करके आरोपी के घर पर भी दबिश दी गई।



दीक्षित के अनुसार, जांच के दौरान दोनों की लोकेशन नैनीताल में मिली और यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने वहां शादी कर ली है। दीक्षित ने बताया कि पुलिस टीम के नैनीताल पहुंचने से पहले ही दोनों के बरेली में होने और जहरीला पदार्थ खाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम को बरेली भेजा गया। बरेली नगर (प्रथम) के पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम ने बताया कि सोमवार शाम गांधी उद्यान में एक युवक और नाबालिग लड़की के जहरीला पदार्थ खाने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।



शिवम के मुताबिक, अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई, जबकि संदीप की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

