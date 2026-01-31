Main Menu

Breaking


  • CM Yogi से मिले ‘गोदान’ फिल्म के निर्माता-निर्देशक, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया ट्रेलर, UP में छह को रिलीज होगी Film

Edited By Purnima Singh,Updated: 31 Jan, 2026 05:17 PM

the producer director of the film godaan met cm yogi

गो संरक्षण, भारतीय संस्कृति में उसके महत्व और पंचगव्य आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म 'गोदान' के निर्माता-निर्देशक ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। एक आधिकारिक बयान में यह...

लखनऊ : गो संरक्षण, भारतीय संस्कृति में उसके महत्व और पंचगव्य आधारित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म 'गोदान' के निर्माता-निर्देशक ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, इस अवसर पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक विनोद चौधरी ने कहा कि देश में गोरक्षा को लेकर सबसे व्यापक, ठोस और जमीनी स्तर पर कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दृष्टिकोण और प्रतिबद्ध नेतृत्व है। 

बयान के अनुसार, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में गो तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। इसमें कहा गया कि गोवंश के प्रति मुख्यमंत्री के स्नेह और गो संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में साढ़े सात हजार से अधिक गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं। बयान में कहा गया कि विनोद चौधरी द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म 'गोदान' छह फरवरी को देशभर में रिलीज होगी। निर्माता ने मुख्यमंत्री को फिल्म की विषयवस्तु, उद्देश्य और सामाजिक संदेश से अवगत कराया। फिल्म निर्माता विनोद चौधरी ने कहा कि आज देश में गोरक्षा के क्षेत्र में जो ठोस कार्य दिखाई दे रहा है, उसका सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोशालाओं का विस्तार, निराश्रित गोवंश की व्यवस्था, तस्करी पर सख्ती और गो संरक्षण को शासन की प्राथमिकता बनाना, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संभव हो पाए हैं। फिल्म निर्माता ने मुख्यमंत्री से फिल्म को कर-मुक्त किए जाने की अपेक्षा भी जताई। उनका कहना था कि यह फिल्म किसी एक जाति, धर्म या वर्ग की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए है और विशेषकर युवा पीढ़ी को यह फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विनोद चौधरी (निर्माता), शांतनु शुक्ला (प्रचार-प्रसार प्रमुख), डॉ. कपिल त्यागी (सीएमडी, यथार्थ अस्पताल, नोएडा) और नवल किशोर उपस्थित रहे। 

