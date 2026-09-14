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थाना बना जंग का मैदान, आपस में भिड़े पुलिसकर्मी, SP ने लिया सख्त एक्शन

Edited By Ramkesh,Updated: 14 Sep, 2026 06:45 PM

the police station became a battlefield with police officers clashing with each

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर पुलिस लोगों के विवाद सुलझाती है, वहीं खाकी के बीच ही ऐसा विवाद छिड़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से थाने में अफरा-तफरी मच गई। अब पुलिस महकमे में...

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पर पुलिस लोगों के विवाद सुलझाती है, वहीं खाकी के बीच ही ऐसा विवाद छिड़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से थाने में अफरा-तफरी मच गई। अब पुलिस महकमे में इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो बात इतनी बढ़ गई?

मिली जानकारी के मुताबिक मामला जिले के पूरनपुर थाने का है यहां पर तैनात दो पुलिसकर्मियों का आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने रविवार देर शाम दारोगा सत्यपाल और सिपाही जसवंत को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच में दोनों पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता, लापरवाही और गलत व्यवहार का दोषी पाया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पुलिसकर्मियों के बीच पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद था। थाने में दोनों के बीच बहस बढ़ गई और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे और दोनों पुलिसकर्मी आरोपों के दोषी पाए गए। 
 

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