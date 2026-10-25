भाभी ने तार-तार की मर्यादा, देवर के प्राइवेट पार्ट को दांत से काटा, लगे 55 टांके

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सजेती थाना क्षेत्र गांव पुराऊपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल, आपसी विवाद में देवर-भाभी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सजेती थाना क्षेत्र गांव पुराऊपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल, आपसी विवाद में देवर-भाभी के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि झगड़े के दौरान भाभी ने देवर के प्राइवेट पार्ट पर दांतों से काट लिया। पीड़ित देवर गंभीर रूपर से जख्मी हो गया। आनन- फानन में उसे स्थानी अस्पताल पहुंचा जहां डॉक्टरों उसकी हालत को गंभीर देखते हुए कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया। जहां पर युवक को 55 टांके लगे हैं वहीं घायल युवक की पत्नी ने अपनी जेठानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।



ये है पूरा मामला

मिली जानकारी के मुताबिक घटना कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के गांव पुराऊपुर का है यहां पर बच्चों के बीच हुआ। विवाद इतना बड़ा गया कि देवर-भाभी आपस में भिड़ गए। आरोप है कि भाभी ने देवर के प्राइवेट पार्ट पर दातों से काट लिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया युवक को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से उसे कानपुर के हैलट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। युवक को 55 टांके लगे हैं।



घटना पर बोली पुलिस

मामले को लेकर एसीपी कृष्णकांत का कहना है कि युवक की भाभी ने उस पर हमला कर उसके प्राइवेट पार्ट में काट लिया था। घटना की जानकारी होने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. घायल युवक की पत्नी ने तहरीर दी है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी।



बच्चों को लेकर हुआ था विवाद

दरअसल, कानपुर के सजेती इलाके में रहने वाले युवक का भतीजे से किसी का विवाद हुअ इस चाचा ने भतीजे को ही पीट दिया। घर पहुंचने पर चाची ने भी युवक डाट दिया। बच्चे ने जब ये बात अपनी मां को बताई तो वह नाराज हो गई। इस पर युवक की मां देवरानी से झगड़ा करने लगी। वीच बचाव करने आए देवर पर भाभी ने हमला बोल दिया है। इस दौरान गुस्से लाला भाभी ने देवर के प्राइवेट पार्ट में दांतों से काट लिया. इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद उसके पिता उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. पहले घाटमपुर सीएससी में भर्ती कराया गया, फिर वहां से कानपुर के हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. अस्पताल में डॉक्टर ने युवक की हालत देख तुरंत इलाज शुरू किया. इलाज के दौरान युवक को 55 टांके लगे हैं फिलहाल पुलिस पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।