सत्य निकेतन हादसे ने छीना मां-बाप का इकलौता चिराग, रक्षाबंधन पर चारों बहनों से राखी बंधवाकर दिल्ली आया था छात्र

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना में मारे गए उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय छात्र पवन का मंगलवार को दिबियापुर के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। पवन सेवानिवृत्त होम्योपैथिक...

कानपुर: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने की घटना में मारे गए उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय छात्र पवन का मंगलवार को दिबियापुर के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के सदस्यों ने यह जानकारी दी। पवन सेवानिवृत्त होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विशंभर सिंह के इकलौते बेटे थे और वह रक्षाबंधन तथा जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के बाद घटना से एक दिन पहले ही दिल्ली लौटे थे।

पोस्टमार्टम के बाद सोमवार देर रात उनका शव दिबियापुर ले जाया गया। परिजन ने बताया कि पवन ने दिबियापुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी और 20 जुलाई को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में बीएससी (कंप्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। उन्होंने कहा, "वह (पवन) बेहतर भविष्य बनाने का सपना लेकर दिल्ली गए थे।

परिजन के मुताबिक, पवन रक्षाबंधन पर अपनी चारों बहनों से राखी बंधवाकर बहुत खुश थे और उन्होंने अगले साल यह त्योहार फिर से साथ मनाने का वादा किया था। उन्होंने बताया कि पवन की बड़ी बहन प्रियांशी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं और छात्रावास में रहती हैं, इमारत गिरने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचीं। परिजन के अनुसार, प्रियांशी देर रात तक भाई की तलाश करती रहीं, इस बीच घरवालों को सूचना मिली कि पवन उन सात लोगों में शामिल हैं, जिनकी हादसे में मौत हो गई है।



एक परिजन ने बताया, "पवन रोज सुबह-शाम अपनी मां को वीडियो कॉल करते थे। उन्होंने शनिवार को दिल्ली पहुंचने के बाद और फिर रविवार सुबह उनसे बात की थी। जब रविवार शाम को पवन का फोन नहीं आया, तो परिवार चिंतित हो गया और बाद में उसे छात्रावास ढहने की घटना के बारे में पता चला।" परिजन के मुताबिक, पवन के पिता सोमवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए और देर रात उनका शव लेकर दिबियापुर लौटे।