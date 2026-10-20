विजयादशमी पर CM योगी, अखिलेश और मायावती ने दीं शुभकामनाएं, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर एक संदेश में प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, ''यतो धर्मस्ततो जयः। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के आदर्शों और जीवन-मूल्यों का स्मरण कराने वाले पावन पर्व विजयादशमी की समस्त प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।



आदित्यनाथ ने कहा, ''यह पर्व हमें अहंकार एवं नकारात्मकता का त्याग कर सत्य, सदाचार और लोकमंगल के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।'' उन्होंने प्रभु श्रीराम से सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 'एक्स' पर एक संदेश साझा किया और भगवान राम के समतामूलक और लोककल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने लिखा, ''प्रभु 'राम' वही जो सबमें रमायें, दान-चोर के दानव मार गिरायें, 'दंभी' की नाभि पर तीर चलायें, 'समतापूर्ण रामराज्य' जो लायें।



वहीं, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं और सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मायावती ने 'एक्स' पर लिखा, ''उत्तर प्रदेश सहित सभी देशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों का जीवन सुख-शांति के साथ खुशहाल हो, यही आज के दिन कुदरत से कामना।