नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 लाख के 108 गुमशुदा मोबाइल बरामद कर मालिकों को लौटाए, खिले चेहरे

उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार को पुलिस ने सर्विलांस तकनीक और केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोटर्ल की सहायता से विभिन्न कंपनियों के 108 कीमती...

नोएडा : उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। सोमवार को पुलिस ने सर्विलांस तकनीक और केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोटर्ल की सहायता से विभिन्न कंपनियों के 108 कीमती स्माटर्फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।लंबे समय से अपने मोबाइल फोन वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को जब उनके फोन मिले, तो उनके चेहरे खिल उठे। नोएडा अपर पुलिस उपायुक्त भय कुमार मिश्रा ने आज संवादाताओं को बताया कि,यह कारर्वाई गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देशन, उपायुक्त नोएडा साद मिया खान के पर्यवेक्षण के नेतृत्व में की गई।



‘मिशन शक्ति अभियान 6.0'और‘मिशन सहयोग'के अंतर्गत नोएडा सर्विलांस सेल नोएडा जोन के थाना सेक्टर-58 तथा अन्य थानों की पुलिस टीमों ने समन्वित प्रयास करते हुए गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाया। बरामद किए गए अधिकांश मोबाइल फोन अलग-अलग परिस्थितियों में गुम हुए थे। कई लोगों के फोन भीड़भाड़ वाले इलाकों और साप्ताहिक बाजारों में गिर गए थे। कुछ मोबाइल दोपहिया वाहन चलाते समय या सुबह-शाम टहलने के दौरान कहीं छूट गए थे। वहीं, कई लोगों के मोबाइल ऑटो, टैक्सी, बस, मेट्रो और ई-रिक्शा से यात्रा करते समय गुम हो गए थे। मोबाइल फोन खोने के बाद संबंधित लोगों ने नोएडा जोन के विभिन्न थानों में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस की सर्विलांस टीम ने उपलब्ध तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण कर मोबाइल फोन का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू की।



गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी में केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोटर्ल और सर्विलांस तकनीक की अहम भूमिका रही। पुलिस टीम ने इन माध्यमों से आवश्यक तकनीकी जानकारी जुटाकर मोबाइल फोन को ट्रेस किया और उन्हें बरामद करने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद सभी 108 मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोटर्ल मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर के आधार पर गुम या चोरी हुए उपकरणों को ब्लॉक करने और उनके संबंध में आवश्यक कारर्वाई करने में सहायता करता है।



मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में इसकी मदद लेना उपयोगी साबित हो सकता है। पुलिस की इस कारर्वाई से न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिली, बल्कि उनके महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा और संपकरं से जुड़े उपकरण भी वापस मिले। मोबाइल फोन प्राप्त करने वाले लोगों ने गौतमबुद्धनगर पुलिस का आभार जताते हुए पुलिस की कार्यशैली की सराहना की। गौतमबुद्धनगर पुलिस की इस पहल को गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी और आमजन की सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान 6.0 और मिशन सहयोग के तहत की गई यह कारर्वाई तकनीकी संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल और पुलिस टीमों के समन्वय को भी दर्शाती है।

