5 बच्चों की मां को दामाद से हुआ प्यार, साथ रहने की जिद पर मचा बवाल... मौके पर पहुंची पुलिस

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 5 बच्चों की मां का अपने ही सगे दामाद पर दिल आ गया। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग की खबर जैसे ही परिवार को लगी, घर में ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि बात हाथापाई और हंगामे...

Mainpuri News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक हैरान कर देने वाला और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 5 बच्चों की मां का अपने ही सगे दामाद पर दिल आ गया। दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग की खबर जैसे ही परिवार को लगी, घर में ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि बात हाथापाई और हंगामे तक पहुंच गई। आखिरकार मामला शांत कराने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जबकि उसका दामाद कुरावली के सोनई अशोकपुर गांव का निवासी है। दोनों के बीच काफी समय से फोन और मुलाकात का दौर चल रहा था। धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि उन्होंने एक-साथ रहने का फैसला कर लिया। जब महिला के पांचों बच्चों को अपनी मां और दामाद के इस रिश्ते का पता चला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे तुरंत मौके पर पहुंचे और मां के इस कदम का कड़ा विरोध किया। देखते ही देखते खरगजीत नगर इलाके में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा।

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मोहल्ले में बढ़ते हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। पुलिस ने महिला, उसके दामाद और बच्चों से अलग-अलग पूछताछ की है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि रिश्ते की असली सच्चाई क्या है और क्या दोनों अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं।

बता दें कि मैनपुरी की इस घटना ने लोगों को अलीगढ़ के उस चर्चित मामले की याद दिला दी, जो कुछ समय पहले काफी सुर्खियों में रहा था। अलीगढ़ के मडराक में बेटी की शादी तय हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही लड़की की मां का अपने होने वाले दामाद से अफेयर शुरू हो गया। महिला घर से नकदी और जेवर समेटकर दामाद के साथ फरार हो गई थी। दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस की मौजूदगी में महिला ने दामाद के साथ जाने की जिद पकड़ी। बाद में दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक गांव में जाकर रहने लगे, जहां दामाद फेरी लगाकर कपड़े बेचने लगा।