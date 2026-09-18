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मवेशियों के पास सो रहे बुजुर्ग की बेरहमी से ह/त्या...' सुबह में खून से लथपथ मिला श/व, कातिल बेसुराग

Edited By Anil Kapoor,Updated: 18 Sep, 2026 02:50 PM

kannauj news elderly person s blood soaked body found

कन्नौज जिले में तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक बुजुर्ग की सोते समय कथित तौर पर धारदार हथियार से गले पर वार कर हत्या कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के बेहरिन गांव में गुरुवार रात प्रवेश दुबे...

Kannauj News: कन्नौज जिले में तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक बुजुर्ग की सोते समय कथित तौर पर धारदार हथियार से गले पर वार कर हत्या कर दी गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के बेहरिन गांव में गुरुवार रात प्रवेश दुबे (62) अपने घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे, तभी उनके गले में धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी गई।

पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह परिवार के लोग सो कर उठे तो वृद्ध का रक्तरंजित शव देख भौंचक्के रह गए । तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद कुमार समेत पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके पर फॉरेंसिक एवं खोजी कुत्ता दल को भी बुलाया गया।

ये भी पढ़ें:- 'घर में ह/त्या, खेत में फेंकी दिव्यांग बेटी की ला/श...' दोहरे ह/त्याकांड से दहला बलिया, पुलिस भी हैरान

एसपी ने बताया कि पुलिस हत्या का कारण पता लगाने एवं हत्यारों की पहचान करने में जुटी है। उन्‍होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवेश दुबे अपने पशुओं की देखभाल के लिए घर के बाहर बरामदे में सोते थे। विनोद कुमार ने घटना के संबंध मे परिवारजनों से भी बातचीत कर मामले में जानकारी हासिल की।

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