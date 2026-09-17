जिसे समझा हादसा, वो निकला क/त्ल, प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर नाबालिग नातिन ने ली नाना की जान

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Sep, 2026 09:27 AM
झांसी के चिरगांव इलाके में बुधवार को अपने 75 वर्षीय नाना की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक किशोरी को हिरासत में लेने के साथ-साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि चिरगांव थाना क्षेत्र में छिरोना गांव में...
Jhansi News: झांसी के चिरगांव इलाके में बुधवार को अपने 75 वर्षीय नाना की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक किशोरी को हिरासत में लेने के साथ-साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि चिरगांव थाना क्षेत्र में छिरोना गांव में रामदीन कुशवाहा का शव गत 12 सितंबर को एक कुएं से बरामद किया गया था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में माना जा रहा था कि मौत गलती से गिरने की वजह से हुई है और इसीलिए परिवार के लोगों ने इसे दुर्घटनावश हुई मौत मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था।
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कुमार ने बताया कि हालांकि घर की सफाई के दौरान रामदीन के दामाद अशोक कुशवाहा को एक कोने में खून से सने कपड़े मिले थे और जब रामदीन की 15 वर्षीय नातिन से इस बारे में पूछताछ की गई, तो उसने पड़ोस में रहने वाले अपने 19 साल के प्रेमी विशाल की मदद से अपने नाना की हत्या करने की बात कुबूल कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके नाना ने उसे विशाल के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और उसे डर था कि वह इस बारे में परिवार के सभी लोगों को बता देंगे। पुलिस के मुताबिक लड़की और उसके प्रेमी विशाल ने बुजुर्ग के सिर पर किसी चीज से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी और बाद में उनके शव को कुएं में फेंक दिया।