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जौनपुरः दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान करंट लगने से 7 साल के बच्चे की मौ/त

Edited By Sahil Kumar,Updated: 12 Oct, 2026 05:48 PM

jaunpur electric shock during aarti at durga puja pandal

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में केराकत थाना क्षेत्र के खटहरा गांव में रविवार की रात दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान टेंट की पाइप में करंट उतरने से एक सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गयी।

जौनपुरः उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में केराकत थाना क्षेत्र के खटहरा गांव में रविवार की रात दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान टेंट की पाइप में करंट उतरने से एक सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गयी। 

पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले में केराकत थाना क्षेत्र के खटहरा गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरती के दौरान टेंट की पाइप में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से सात वर्षीय रिव्यांश पूत मीरा की जान चली गई। घटना के बाद पूजा पंडाल में अफरा-तफरी मच गई।

हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जिस घर में त्योहार की खुशियां होनी थीं, वहां मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर के इकलौते चिराग की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही केराकत थाने की पुलिस मौके पर आई और बच्चे के शव का पंचनामा कर पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया है। 

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