मुजफ्फरनगर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी अधिवक्ता विक्रांत राठी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की अदालत की न्यायाधीश मंजुला भलोटिया ने बिट्टू नाम के आरोपी को बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।



उन्होंने बताया कि 10 नवंबर 2024 को जिले के खतौली थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची अपने घर पर अकेली थी, तभी बिट्टू ने उसका अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया। राठी के अनुसार, घटना के बाद बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली थी और उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और उसपर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।