बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान तेज DJ की आवाज से बच्ची के बेहोश होने के बाद मौत, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की कथित तौर पर तेज आवाज से स्कूल में पढ़ रही दूसरी कक्षा की एक छात्रा की बेहोश होने के बाद मौत हो गई।

बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे की कथित तौर पर तेज आवाज से स्कूल में पढ़ रही दूसरी कक्षा की एक छात्रा की बेहोश होने के बाद मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मौत का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस के मुताबिक, मृतक छात्रा की पहचान वैष्णवी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बलरामपुर नगर के एक निजी स्कूल में कक्षा दो की छात्रा वैष्णवी पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान स्कूल के बगल से गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी।



पुलिस के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यात्रा में बज रहे डीजे की तेज आवाज के कारण छात्रा अपनी सीट पर गिरकर बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया कि शिक्षकों ने तत्काल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस घटना के बाद नगर पालिका परिषद सभागार में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में नगर में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया।



नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बच्ची की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि कथित तौर पर डीजे की तेज ध्वनि से हुई इस घटना को देखते हुए बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि भविष्य में किसी भी त्योहार में डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को नगर पालिका परिषद समेत विभिन्न संगठनों के लोग जिलाधिकारी से मुलाकात कर डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे।