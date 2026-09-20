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  • पति ने काटी नाक या पत्नी ने गुप्तांग? 3 महीने बाद लौटी महिला तो मचा कोहराम, जानें पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा

पति ने काटी नाक या पत्नी ने गुप्तांग? 3 महीने बाद लौटी महिला तो मचा कोहराम, जानें पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा

Edited By Anil Kapoor,Updated: 20 Sep, 2026 06:54 AM

husband accused of cutting off wife s nose in hardoi

हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के मुंशीगंज मोहल्ले की एक महिला ने पति पर उसकी नाक काटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक घायल महिला को सांडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उसे हरदोई चिकित्सा...

Hardoi News: हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के मुंशीगंज मोहल्ले की एक महिला ने पति पर उसकी नाक काटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक घायल महिला को सांडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उसे हरदोई चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला ने आरोप लगाया है कि पति ने उसके सिर पर हमला किया और चाकू से उसकी नाक काटकर नाली में फेंक दी। महिला ने आरोप लगाया कि घटना के समय उसकी सास और ससुर ने उसके हाथ पकड़े थे।

सांडी थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज ने बताया कि महिला करीब 3 महीने पहले किसी के साथ चली गई थी और गुरुवार को दोबारा वापस आने पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। थाना प्रभारी के अनुसार, विवाद के दौरान पति ने मारपीट करते हुए पत्नी की नाक दांत से काट ली। उन्होंने बताया कि महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी पति दीपक को हिरासत में लेकर शांति भंग के मामले में कार्रवाई की गई है। वहीं ससुराल पक्ष ने महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

महिला की सास ने आरोप लगाया कि उनकी बहू साधना (27) ढाई महीने पहले मोहल्ले के ही एक युवक के साथ चली गई थी। उस समय मामला पुलिस तक पहुंचा था और पुलिस के सामने दोनों पक्षों में समझौता हुआ था, जिसके बाद साधना युवक के साथ चली गई थी। सास ने बताया कि अचानक लौटकर साधना बच्चों को अपने साथ ले जाने लगी। इसी को लेकर विवाद हुआ और साधना ने पति के निजी अंग को दांत से काट लिया और बाद में खुद अपना सिर जमीन पर पटककर घायल हो गई। साधना की शादी करीब 10 साल पहले मुंशीगंज निवासी दीपक से हुई थी, जो पेशे से वाहन चालक है। दंपति की 3 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 8, 6 और 3 वर्ष है। पुलिस के अनुसार महिला की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है, जबकि सास ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।

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