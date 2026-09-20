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मथुरा में सड़क भीषण सड़क हादसा: दो युवक की मौत, चार अन्य घायल

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Sep, 2026 05:50 PM

horrific road accident in mathura two youths killed four others injured

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नौहझील थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नौहझील थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। नौहझील थाना प्रभारी अंजीश कुमार ने बताया कि पहला हादसा शनिवार रात करीब पौने 12 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के 'माइलस्टोन-63' पर हुआ जब आगरा से नोएडा जा रहे एक ट्रक का गियर बॉक्स अचानक जाम हो गया, जिससे वाहन बीच सड़क पर रुक गया। उन्होंने बताया कि चालक कुछ कर पाता, उससे पहले पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल उससे टकरा गई।

थाना प्रभारी ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार महोबा जिले के रहेलिया गांव निवासी मायादीन और वर्धानी घायल हो गए जिन्हें नौहझील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरा हादसा रात करीब ढाई बजे यमुना एक्सप्रेसवे के 'माइलस्टोन-64' पर हुआ जब नोएडा से आगरा की ओर जा रहे ट्रक का टायर फट गया। कुमार ने बताया कि उसका चालक और सहायक टायर बदल रहे थे, तभी पीछे से आए एक कैंटर ने उनके वाहन में टक्कर मार दी, जिससे चालक और सहायक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल(पीआरवी) के दल ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान गाजियाबाद निवासी हरीपाल (40) और बागपत के खिदाना निवासी भीम सिंह (38) के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसी कैंटर को पीछे से आ रहे एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में हमीरपुर निवासी हनी गुप्ता और मध्यप्रदेश के मुरैना के निवासी विशाल लोधी घायल हो गए। दोनों को नौहझील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। 

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